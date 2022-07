La Sampdoria segue con attenzione le evoluzioni del calciomercato del Milan. Il club rossonero è alla caccia di un difensore, ha incontrato Paratici (con cui il Doria ha un paio di discussioni in sospeso) per parlare del possibile trasferimento di Japhet Tanganga a Milano, ricevendo un'apertura da parte del Tottenham proprietario del cartellino. La notizia, ovviamente, fa parecchio piacere al Doria, perché l'arrivo del centrale inglese potrebbe liberare Matteo Gabbia.



Gabbia è uno dei primi rinforzi chiesti da Giampaolo. All'allenatore piace, lo conosce e lo stesso calciatore avrebbe possibilità di mettersi in mostra a Genova. ll Milan, inizialmente restio a cedere il giocatore, potrebbe aprire al prestito in caso di arrivo di Tanganga, e a quel punto la Samp sarebbe il club in pole per assicurarsi le prestazioni del classe 1999.