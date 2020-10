L'unica nota negativa nel momento della Sampdoria è rappresentata dalle condizioni di Manolo Gabbiadini, da tempo afflitto da un dolore al basso ventre estremamente fastidioso. L'attaccante non riesce ad allenarsi, recentemente si è sottoposto anche ad una visita specialistica per capire quale decisione prendere.



Le strade per il giocatore blucerchiato sono sostanzialmente due, ossia proseguire con le terapie oppure, in alternativa, sottoporsi ad un'operazione chirurgica. Questa pista è la più temuta dalla Samp e da Gabbiadini, perché implicherebbe un lungo stop di almeno un paio di mesi ma, secondo Sampnews24.com, sembrerebbe sempre più concreta con il passare dei giorni, anche perché le terapie conservative non sembrano dare risultati apprezzabili.