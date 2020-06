Manolo Gabbiadini non si abbatte. Alla prima partita post Covid, il secondo calciatore contagiato in tutta la Serie A trova subito il gol. Sono bastati soltanto undici minuti all’attaccante della Sampdoria per mettere a segno la rete che ha illuso a lungo i blucerchiati al cospetto della Roma: “Non è mai facile passare in vantaggio qui, e nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Vero è che le hanno avute anche loro, però… Non siamo stati bravi a tenere il risultato. Prendiamo queste due giornate come un buon allenamento, ora arrivano tre sfide decisive, da non sbagliare” ha detto Gabbiadini al sito ufficiale blucerchiato.



Il problema è sempre quello del calo che la Samp accusa sul lungo periodo: “Serve più di un tempo per portare a casa punti. Ci vuole continuità, serve concretezza e non siamo contenti. Il gol? Bello sì, ma abbiamo perso” conferma l’ex Southampton. “Ora pensiamo a domenica e alle partite che verranno, perché saranno difficili. Il Bologna ha giocatori con qualità importanti e un allenatore che conosciamo bene: dobbiamo avere più motivazioni di loro e soprattutto dobbiamo vincere”.