La Sampdoria detiene un triste primato, ossia quello di squadra più colpita dal Coronavirus. Ai giocatori risultati negativi al tampone tutto sommato la vita non è poi cambiata molto, dal momento che, dopo il periodo di quarantena, sono tornati ai comportamenti 'normali', come fare la spesa o andare in farmacia. Diverso il discorso per i positivi.



Secondo Il Secolo XIX Gabbiadini e gli altri calciatori, risultati positivi intorno all'11 marzo, sono ancora confinati in casa in attesa del secondo tampone. Soltanto dopo la negatività, i calciatori contagiati potranno concludere il periodo di isolamento. La Samp attualmente provvede a tutte le necessità dei suoi ragazzi, incluse spesa e medicine.