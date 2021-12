Durante la partita con il Venezia, Manolo Gabbiadini ha trovato il gol dopo neppure un minuto di gioco, confermando il suo momento d'oro. Nel secondo tempo però l'attaccante, oggi forse il giocatore più insostituibile tra le fila della Sampdoria, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio.



La sua presenza è in dubbio con la Roma domani sera, e lo stesso allenatore D'Aversa è rimasto piuttosto vago oggi in conferenza stampa: "Manolo si è allenato e valuteremo tutto fino a domani" ha detto il tecnico. "Il rientro di Manolo è stato importante per l’equilibrio della squadra. È quel giocatore che fa collegamento con il reparto offensivo e il resto della squadra. Lui molto spesso impegnato sulla marcatura a uomo eppure riesce anche a concretizzare. È un giocatore molto importante per l’equilibrio che dà" conclude.