Manolo Gabbiadini, come da tradizione, non si scompone. Anzi, l'attaccante della Sampdoria, arrivato a quattro gol nelle partite post Covid, frena gli entusiasmi per mantenere la concentrazione dei compagni: "​Salvi? Ancora no, finché non c’è la matematica non si sa mai. Dopo questa piccola pausa è ripreso il campionato ed è tutto particolare. Stiamo giocando bene, abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque e vogliamo continuare così" ha detto a Sky Sport.



"Ci siamo preparati bene a casa durante il lockdown e abbiamo fatto ottimi allenamenti al rientro. Ora si vedono i frutti. Preoccupazione? All’inizio sì, era un virus tutto nuovo e non si sapeva nulla" ha aggiunto. "Un po’ di preoccupazione c’era, data anche la posizione in classifica. Poi ripresi gli allenamenti abbiamo visto che andava tutto bene".



Ora la Samp affronterà il Parma, ma la testa dei tifosi è già al derby. Non per Gabbiadini, però: "Prima c’è il Parma, pensiamo partita dopo partita. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così, al derby ci penseremo da lunedì. Non temiamo nessuno, noi pensiamo a noi stessi e vogliamo continuare a fare bene perché è bello vincere. Ci divertiamo in campo e vogliamo farlo ogni volta" conclude.