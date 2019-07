Manolo Gabbiadini non si muove da Genova, per la Sampdoria è incedibile. E nel 4-3-3 di Di Francesco si sta spostando più largo, in quel ruolo nel quale è cresciuto ed esploso con la maglia dell'Atalanta. Altra vita rispetto al modulo di Giampaolo, nel quale l'attaccante era adattato come seconda punta.