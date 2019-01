Tra oggi e domani a Bogliasco si parlerà molto di mercato. E uno dei nomi che i dirigenti della Sampdoria ripeteranno con maggior frequenza è quello di Manolo Gabbiadini, vera e propria suggestione blucerchiata in questo avvio di calciomercato. La trattativa ronza da un po' ai vertici di Corte Lambruschini, ma non è ancora stata definita perchè i pezzi da incastrare sono numerosi, e coinvolgono vari aspetti.



Il primo ostacolo di cui tenere conto è di carattere economico. Gabbiadini si era trasferito al Southampton per circa 20 milioni, e la società inglese prenderebbe in considerazione una cessione in prestito sino a giugno, a patto che venga inserito un obbligo di riscatto attorno ai 12-13 milioni, per rientrare almeno parzialmente dell'investimento sostenuto. Per di più l'ingaggio di Gabbiadini attualmente è calibrato sui parametri della Premier: il giocatore dovrebbe rimodularlo, per poter accettare la proposta blucerchiata.



Stando a Il Secolo XIX inoltre Giampaolo considera incedibili ovviamente Quagliarella, ma anche Caprari e Defrel. Gabbiadini potrebbe arrivare se dovesse uscire Kownacki, e soprattutto se il Doria riuscirà a convincere il tecnico che un calciatore del genere alzerebbe la cifra tecnica del reparto. A quel punto, si aprirebbe anche un problema di 'gestione': l'attacco doriano sarebbe composto da 4 potenziali titolari, ma Gabbiadini pur di tornare in Italia sembrerebbe disposto a giocarsi il posto senza avanzare pretese di titolarità a priori. Tutti argomenti da analizzare con attenzione, prima dell'assalto decisivo.