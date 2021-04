Il calvario di Manolosembra ormai finito. L'attaccante dellaè tornato a giocare, segna e fa segnare, e in questo momento è forse uno dei più positivi nell'intera rosa blucerchiata: "La cosa che mi sta facendo meglio è giocare con continuità dopo i tanti mesi ai margini per l'infortunio. Più che altroe qualche timore di non riuscire più a tornare c'era. Nelle prime partite non stavo ancora benissimo, non riuscivo a giocare come volevo. È stata dura. Ora mi sta tornando la forma che mancava dopo mesi" ha detto a Il Secolo XIX.Oggi Gabbiadini fa più assist che in passato: "Forse è il modo in cui giochiamo, in cui riesco a partire più da dietro, sono più distante dalla porta, e molto dipende dal fatto che sto giocando tanto con Fabio che fa la fortuna di chi gioca con lui perchéIl gol di Crotone è stata un'azione importante: recupero palla dall'errore del difensore e ribaltamento. È ciò che ci chiede Ranieri quando urla di pressare alti. Non riusciamo a farlo sempre ma quando lo fai bene è letale".L'attaccante ovviamente confermerebbe Ranieri: "Non sono decisioni che spettano a me, io posso dire che con lui sto benissimo,ma solo il mister lo può sapere. Nazionale? Onestamente no. È una stagione in cui sono partito tardi e ora il mio pensiero è tornare in forma e a fare bene con la Samp. La nazionale dev'essere una conseguenza ma la mia concentrazione è sul finire bene la stagione".Gabbiadini è tornato anche sul rigore calciato con il Verona, 'preso' a Candreva: "Stanno facendo passare tutti come una cosa strana ma non è così. Il rigorista è Fabio, poi quando non c'è lui l'anno scorso era Gaston e io., poi che tra noi si possa parlare in campo ci sta, ma in quella circostanza garantisco che non abbiamo discusso e il fatto di aver battuto io non è stata una forzatura o un atto di presunzione. Non capisco perché tutto questo clamore, io e Antonio non abbiamo litigato. Capirei se la palla l'avesse presa per tirare Audero o un difensore centrale, ma l'ha presa Gabbiadini, che è un attaccante e ha segnato. Che problema c'è"