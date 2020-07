L'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha dichiarato alla vigilia del derby con il Genoa: "Giocare a porte chiuse sarà molto triste, ma dobbiamo rendere felici i tifosi anche da casa e quindi ce la metteremo tutta per vincere. Sarà diverso perché di solito è qualcosa di spettacolare, che si gioca già da quando le squadre entrano in campo per il riscaldamento pre-partita".



"Il fatto che il Genoa sia in lotta per la salvezza non è uno stimolo ulteriore, pensiamo soltanto a noi. Non guardo la classifica, a noi dice bene e a loro meno, ma andiamo in campo per fare la nostra partita a prescindere da tutto. Il derby è sempre stato una partita difficile, sotto l'aspetto dell'agonismo e dagli altri punti di vista. E' una goduria per chiunque, dal giocatore al tifoso, anche se non tifa né Genoa né Sampdoria".