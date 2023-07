Uno dei giocatori simbolo della Sampdoria, nonché uno dei calciatori con il contratto più pesante in rosa, ossia Manolo Gabbiadini, potrebbe salutare presto Genova. Il giocatore infatti, soprattutto a causa dei suoi parametri economici, è uno dei candidati alla cessione e ci sarebbe già una trattativa avviata in questo senso.



Secondo Sampnews24.com negli ultimi giorni sarebbe nata la possibilità di un'operazione per portare Gabbiadini negli Emirati Arabi. L'affare adesso sarebbe in fase avanzata, l'agente di Gabbiadini si sarebbe già confrontato con le parti e si attenderebbe l'assenso del giocatore per concludere la trattativa.