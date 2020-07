In tempi di voci sulla possibile cessione della Sampdoria, e su gruppi potenzialmente interessati al club blucerchiato, anche un semplice aperitivo può diventare una notizia. Specialmente se ad essere pizzicati insieme sono l'ex presidente di Corte Lambruschini, Edoardo Garrone, e l'attuale numero uno Massimo Ferrero.



L'incontro è andato in scena martedì scorso, in un locale della Foce, e secondo Il Secolo XIX l'invito sarebbe partito proprio dal Viperetta, dopo che negli ultimi tempi si era instaurato un clima piuttosto freddo tra il numero uno di Erg e l'imprenditore romano. L'idea dell'aperitivo sarebbe quindi attribuibile a Ferrero, che avrebbe voluto chiarire alcuni aspetti. Nell'incontro, durato circa mezz'ora, ha parlato principalmente l'attuale presidente della Samp.