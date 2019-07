Janal centro del mercato. Si sta creando un caso intorno all'attaccante delsul quale ci sono anche ile - da tempo - la. I blucerchiati sono stati i primi a trattare l'attaccante classe 2000 trovando già l'accordo con il giocatore sulla base di un quadriennale da 1,4 milioni totali. La Samp però ha preso tempo con il Gimnasia perché prima vuole monetizzare da qualche cessione. Nel frattempo si è inserito ilcol quale Hurtado ha già fatto le visite mediche ma la firma non arriva: "Sono ottimista" ha detto Burdisso ( QUI tutte le parole del ds del Boca).- L'ultimo club a inserirsi per la corsa a Hurtado è stato. La più alta delle tre. Ecco perché il Gimnasia vorrebbe mandarlo in rossoblù, ma per il giocatore la prima scelta è la Sampdoria, poi c'è il Boca Juniors.- Nelle ultime ore è arrivato anche un comunicato del, ex club del giocatore: "Per Hurtado c'è un'azione legale davanti alla FIFA, in virtù di un ricorso che avevamo fatto contro il Gimnasia".