Il nome diperché lui è stato il, a Milano. Calì, però, è stato molto altro per il calcio pionieristico genovese, oltre ad averCome abbiamo avuto più volte occasione di scrivere, Genova è stata una delle culle del calcio pionieristico italiano. sul finire dell'estate del 1893 viene fondato ilche poco più di un paio d'anni più avanti, grazie all'opera del medico James Spensley si apre anche al football.apre una sezione di football, sezione che entra a pieno regimeun ragazzo che farà la fortuna del sodalizio:. Non solo.apre la sezione calcio di un'altra società sportiva,che poi, nel 1946 unendosi all'Andrea Doria darà vita alla Sampdoria Francesco Franz, un personaggio decisivo per le fortune del football in quel sodalizio.Nato a Riposto, un paesino in provincia di Catania, a seguito di problemi economici della ditta del padre, con la famiglia Francescoin una squadra locale mettendosi ben presto in luce come promettente attaccante e meritando il trasferimento all'Urania di Ginevra. Di quegli anni Ossola e Tavella nel loro Cento anni di calcio italiano riportano una testimonianza di Vittorio Pozzo che incontra Calì da avversario durante i suoi studi a Zurigo. È però tempo di tornare in Italia: nel 1900 il padre riprende i suoi commerci in vino e trasferisce tutta la famiglia a Genova., giusto in tempo per perdere la finale del campionato del 1901. Nella città genovese c'è una società ginnastica che ha aperto da poco una sezione dedicata al “nuovo” gioco del football. Calì si tuffa in questa nuova avventura e,dove, con la sua passione, riesce a dare concretezza alla sezione calcio ed ad organizzare – come giocatore, allenatore e capitano – la squadra di calcio. Subito arrivano i trionfi. Giànel torneo calcistico indetto dalla Federazione Ginnastica. Successo che Calì bisserà anche nel 1910, sempre con i biancoblù dell'Andrea Doria. La sezione calcio dell'Andrea Doria si iscrive anche allaper partecipare al campionato di calcio, ed è in quella sede che Calì gioca, presentandosi come allenatore-giocatore. Va male, esce sconfitto per 3 a 1. Quello, comunque, è ilvalido per il campionato italiano di calcio, nello specifico, valido per il turno eliminatorio della Liguria. Le due squadre si ritrovano di fronte anche domenica 20 dicembre 1903 a Ponte Carrega per la prima edizione di un torneo destinato a segnare un'epoca nel calcio pionieristico:, della quale abbiamo già avuto occasione di parlare La Palla rimane al Genoa che l'aveva messa in palio, perché così vuole il regolamento. Le due formazione rigiocano ancora il giorno di Santo Stefano, ma anche quell'incontro non vede vincitori e vinti.con Calì che segna, su rigore, uno dei due gol della sua squadra. Genoa e Andrea Doria sono le protagoniste anche del. Accade domenica 5 febbraio 1905, nella partita di andata delle eliminatorie liguri. Nel frattempo, però,, infatti, è proprio la squadra di Calì a portarsi a casa la Palla Dapples vincendo 2 a 0 a Ponte Carrega., quando domenica 3 febbraio Calì guida i suoi – segnando il primo gol – nella vittoria per 3 a 1, qualificando l'Andrea Doria per la prima volta alla fase finale del campionato., legando il suo nome a quei colori per sempre. Sicuramente, però, il momento più alto nella sua carriera arriva il 15 maggio del. Solo due le sue presenze in Nazionale, ma sempre come capitano:. Appese le scarpette al chiodo, continua come arbitro e come allenatore, presenziando in numerose Commissioni Tecniche che in vari momenti, tra il 1912 e il 1920, guidano la Nazionale.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/