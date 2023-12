In estate Noah Lemina era arrivato a Genova, sponda Sampdoria, accompagnato da numerose voci sul suo talento cristallino. Il calciatore, fratello del Lemina ex Juventus, non ha però trovato spazio nella prima squadra con Andrea Pirlo, salvo una sporadica apparizione, ed è stato tenuto nella Primavera di David Sassarini.



Lemina però sarebbe deluso per la mancata considerazione da parte del tecnico e, secondo Il Secolo XIX, desidererebbe tornare al Paris Saint Germain già a gennaio. Ciò metterebbe la Samp di fronte ad una scelta ben precisa: tenere un giocatore insoddisfatto, oppure togliere un'alternativa alla Primavera. La dirigenza dovrà trovare una soluzione a questo dilemma cercando un punto di equilibrio valido per tutti.