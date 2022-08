E' durata soltanto un mese l'avventura di Lorenzo Di Stefano, attaccante classe 2002 considerato molto promettente dopo l'ultima, ottima stagione in Primavera con la maglia della Sampdoria. Il giocatore era stato prestato dai blucerchiati alla Reggina, ma la sua esperienza in Calabria sembra essere già finita.



Secondo Sampnews24.com Di Stefano sarebbe stato escluso dal progetto tecnico di mister Filippo Inzaghi, tra l'altro reduce dall'aver affrontato in Coppa proprio la Samp. Di Stefano farà quindi ritorno a Bogliasco, e verrà girato in prestito al Gubbio, in Serie C.