Marco Giampaolo piace in Serie A: merito dei risultati ottenuti con la Sampdoria, anche se l'Europa è sfuggita nuovamente nel finale di stagione senza che la squadra blucerchiata sia riuscita a compiere l'ultimo step, quell' 'uno' chiesto proprio dal mister per 'arrivare a trentuno'. Eppure, il tecnico continua ad essere gettonato e corteggiato. Il Doria dal canto suo ne è ben consapevole e ragiona sul suo futuro, tanto da aver pensato al rinnovo.



Al momento, le contrattazioni relative al possibile prolungamento contrattuale (quello attuale scade nel 2020) sono ferme a causa della delicata fase a livello societario. E lo stesso Giampaolo resta alla finestra: prima di stabilire il suo cammino l'allenatore vuole avere certezze per capire che scelta intraprendere. Al coach blucerchiato piacerebbe completare il percorso iniziato nel 2016 con la qualificazione ad una competizione europea, e vorrebbe provarci dalla prossima stagione. La sua convinzione però, esplicitata in più di una circostanza, è che per farlo la Samp debba mantenere lo zoccolo duro dei giocatori più importanti. Il credo dell'ex Empoli e Catania è chiaro: per migliorare, bisogna ripartire da una solida base di calciatori già in possesso delle famose 'conoscenze'. Per questo motivo Giampaolo chiederà legittimamente alla proprietà, qualunque essa sia, garanzie ben precise in sede di calciomercato. Vuole piani chiari, programmi netti e in linea con le ambizioni societarie e che gli consentano una crescita personale e di squadra. Se queste assicurazioni gli verranno date, proseguirà la sua avventura a Genova, dove sta benone e dove gli piacerebbe portare avanti il discorso anche per la quarta stagione in quella che sino ad oggi è stata per distacco la sua esperienza più continua su una panchina.



Giampaolo come tutti rimane pure in attesa di capire se Ferrero resterà o meno presidente della Samp. In caso di cessione, sarà ovviamente necessario confrontarsi con i nuovi vertici di Corte Lambruschini che potranno legittimamente decidere se confermare il mister, o se scegliere un altro tecnico. Insomma, il futuro di Giampaolo, accostato alle panchine di Roma e Milan, dipenderà solo ed esclusivamente dalla questione societaria e dai programmi che gli verranno prospettati: se ci sarà chiarezza, non ci penserà due volte a rimanere alla Samp, che resta la sua prima scelta.