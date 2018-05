Tre ore di summit a Roma: nello studio dell'avvocato Romei nella Capitale, i vertici dellae Marcosi sono consultati a lungo. L'appuntamento decisivo per delineare i contorni della prossima stagione blucerchiata è cominciato alle 15.30, e si è protratto sino alle 18.30. Erano presenti, oltre ovviamente a Romei, al presidente Ferrero e a Giampaolo, anche il ds Osti e il ds delle giovanili Pecini. Unico assente Daniele Pradè, che però è intervenuto telefonicamente.Stando a Il Secolo XIX Giampaolo avrebbe ribadito alla proprietà quanto già anticipato nelle scorse settimane : l'allenatore - arrivato appositamente da Giulianova - considera chiuso il suo primo biennio blucerchiato, e per evitare l'appiattimento vorrebbe una sorta di piccola rivoluzione della squadra. Al di là delle cessioni scontate in ottica plusvalenza (Torreira e Praet) si è parlato anche dei giocatori che Giampaolo pensa di non poter migliorare ulteriormente: tra essi figurerebbero ad esempio anchee che potrebbero essere addirittura in uscita. Starà ai dirigenti a questo punto andare a sistemare la struttura della formazione blucerchiata, seguendo le linee guida dell'allenatore. Giampaolo comunque per quanto riguarda il mercato in entrata si sarebbe detto molto soddisfatto di quanto fatto sino ad ora.L'ex allenatore dell'Empoli si è anche, analizzando le difficoltà del rendimento in trasferta, e la mancanza di personalità nella rosa. Per quanto riguarda il futuro invece il mister ha insistito sul punto della chiarezza nella comunicazione degli obiettivi: la Samp continuerà come sempre a lavorare sui giovani, ma questo programma ovviamente. Ed è un messaggio che dovrà passare all'esterno in maniera chiara. Toccato anche il tema dei collaboratori di Giampaolo: bisognerà individuare un nuovo preparatore atletico (Rapetti andrà allo United), ma il tecnico ha chiesto anche un riconoscimento contrattuale per i membri del suo staff. "Sono felicissimo, continuiamo con Giampaolo" ha detto Ferrero al termine della riunione. "Sarà ancora la nostra Sampdoria"