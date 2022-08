Il tecnico della Sampdoriaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio:"La Lazio ha tecnica, ha grande organizzazione e sa cosa deve fare. E' collaudata. Avevamo sempre episodi sfavorevoli con la Lazio. E' importante perché è arrivato in rimonta, arrivavamo da tre giorni di riposo. Sono contento. La sconfitta di Salerno deve insegnarti qualcosa dove le differenze fra le squadre sono dettagli"."Sono molto contento. E' un professionista serio e un ragazzo straordinario. Ce ne fossero come lui. E' il giusto merito"."A me è piaciuta la riposta che mi ha dato Aureliano che mi ha detto che, anche se andava al VAR, non era detto che lui avrebbe dato il rigore. E' una delle pochissime volte che si va al VAR e non si decreta il penalty. Mi è piaciuta l'assunzione di responsabilità da parte dell'arbitro. Va bene così, non recrimino"."Mi ricordo che ero lì vicino e Dionisi aveva preso la decisione dopo sei-sette secondi. Se l'avesse vista meglio...".- "E' un giocatore importantissimo per la Samp ma soprattutto un uomo di grandi valori. Sono giocatori che mi piacciono molto. E' generoso. Non si risparmia mai".- "Mi è piaciuto. Ci dà carisma, è un giocatore di esperienza".- "Non ha fatto ancora un allenamento. Aspetto di conoscerlo e spero ci possa dare una mano. Che tipo di giocatore sarà? Ve lo dirò".- "Mi aspetto che, al di là di quello che possiamo fare o meno, le cose si chiariscano. Se c'è qualcuno che ha mal di pancia vada via. Non voglio trascinarmi situazioni a metà perché mi danno fortemente fastidio. Voglio che le cose si chiariscano con le possibilità del club".