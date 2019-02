L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: "Guai a credere a chi dice che il Napoli in questo momento è vulnerabile. Perché passeggiate in Serie A non se ne fanno, questo è un campionato equilibrato. E in casa il Napoli ha uno score importantissimo: non hanno mai perso".



Sull'obiettivo Europa: "Servirà continuità, la Sampdoria dovrà fare la Sampdoria, senza mai rinnegare se stessa. Solo così si potranno raggiungere traguardi che sono imprese". Su Quagliarella: "Se conosco bene Fabio, baratterebbe il primato assoluto di gol di fila con un bel risultato di squadra, ma al contrario se fossi un suo compagno farei di tutto per farlo segnare ed entrare anche io nella storia. Perché direbbero: quella era la Sampdoria di Quagliarella".