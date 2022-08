Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juve:



"Partita di grande intensità e spirito, siamo stati sempre sul pezzo e siamo arrivati alla fine con grande spirito e abnegazione. Risultato e prestazione che ci danno fiducia".



AUGELLO E COLLEY - "Colley strepitoso come i compagni di difesa, Augello quando sono arrivato doveva entrare nei meccanismi e faceva fatica. Murru non gli è da meno, in passato il club ha pensato di toglierne uno per ragioni economiche ma io mi sono opposto".