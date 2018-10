Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Sassuolo: "Non è stata una partita semplice, lo sapevamo. La parola d'ordine era equilibrio, la maturità della squadra sta nel fatto di non aver perso, ci siamo contrapposti con intelligenza. Nel secondo tempo ho dovuto fare sostituzioni per problemi fisici, ho avuto qualche preoccupazione perché non erano i cambi che avrei voluto fare: Defrel ci aveva chiesto il cambio, poi aveva fatto una giocata e sembrava che stesse bene, aveva un problemino ai flessori e avremmo rischiato di perderlo. Tonelli è un giocatore importante, che ha respirato calcio importante a Napoli, Ekdal è un giocatore internazionale, gli altri sono cresciuti, ci sono Ramirez, Praet, Linetty... Siamo cresciuti anno dopo anno. De Zerbi? È bravo, il suo calcio è sempre propositivo, secondo me avrà un futuro luminoso".