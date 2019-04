Giornata di conferenza stampa per l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista della importantissima sfida contro la Lazio per provare a tenere vive le speranze europee.



Ecco le parole del tecnico blucerchiato:" La sconfitta contro il Bologna ci ha rallentato, ci manca sempre quell'uno per fare trentuno. Dobbiamo capire se ci sono i margini per migliorare e solo il lavoro ci può dare quel quid per poter fare il salto di qualità. La partita di Bologna non deve portare rabbia e dispiacere perchè se così fosse oscilleremmo sempre tra l'ottavo ed il dodicesimo posto e questo non andrebbe bene. Dobbiamo raschiare il fondo del barile per avere un livello alto e se dovessimo arrivare settimi sarebbe una stagione straordinaria. Bisogna capire bene come colmare il gap con le altre e chiarire le idee per il futuro. La Lazio? Un avversario molto difficile e molto forte che può arrivare tra le prime quattro. La formazione? Ho molti dubbi, devo valutare i calciatori che si completano meglio, di sicuro non ci sarà Andersen che non è convocato. Alla mia squadra non posso rimproverare nulla. Audero? Dopo gli errori ci ha messo la faccia subito. E' un ragazzo freddo che ha molti margini di miglioramento e la crescita passa anche da giornate storte, in passato ha fatto tante belle partite e sono contento della sua convocazione per lo stage con la Nazionale, così come sono contento per Murru che da quando sono arrivato è migliorato tanto.