Sorriso amaro per Marco Giampaolo, che dopo la sconfitta contro il Milan ha commentato così la gara: "Sul gol abbiamo fatto un errore che avevamo rivisto anche stamattina - ha detto l'allenatore della Sampdoria a Sky - Siamo stati in partita, ma ci è mancata qualità e non abbiamo aiutati Sensi e Caputo davanti. Non sono né deluso e né scontento, abbiamo fatto il nostro ma il Milan gioca per lo scudetto. Quagliarella stava bene ma gli ho detto di non rischiare, ha fatto 20/25 minuti; ora abbiamo un attaccante forte in più. Falcone? E' stato bravo, freddo e sicuro. Nella vita c'è la meritocrazia, se fa bene è giusto che abbia fiducia. Audero non si discute, ma è stato infortunato per tanto tempo: gioca chi sta meglio. Rimpianto Milan? E' stata un'occasione persa che potevo sfruttare meglio".