Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: "Ho qualche dubbio che potesse esserci il rigore su Ramirez; il contatto mi pare ci sia, poi Irrati è andato a riguardarselo, solitamente non vanno, questa volta sì. Giustificare questo 4-1 non è semplice, non ci stanno quattro gol subiti. Le ultime due sconfitte sul piano morale pesano, la differenza tra un calciatore e l'altro è saper resettare e ripartire. La squadra non l'ha fatto in maniera impaurita, ha giocato con personalità, ma non abbiamo saputo rimanere nella partita nelle difficoltà".