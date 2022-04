Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro la Salernitana: "Alla squadra ho detto la verità di questo momento, bisogna assumersi la responsabilità collettivamente. Non cerchiamo alibi, serve la maturità di ammettere gli errori".



LA PARTITA - "Dobbiamo prenderci fischi e critiche. È giusto così, ma bisogna farlo da squadra perché solo il gruppo permette di raggiungere gli obiettivi. Dopo 4’ andare sotto di due gol non ha spiegazioni, è una follia. Si tratta di due episodi che hanno ammazzato la partita, nonostante la nostra reazione di pancia. Poi abbiamo segnato e secondo me c’era anche un rigore su Quagliarella. Non voglio cercare alibi, ma è stata una settimana in cui la Salernitana ha fatto casino….



QUAGLIARELLA - "Ha esperienza e certe partite deve giocarle, è il nostro capitano e deve esserci. Era in condizioni di giocare. So che non posso pretendere da lui 95 minuti, ma oggi ci serviva".



DELUSIONE - "Il colpo è duro e la sconfitta ci lacera, la delusione è insopportabile. Le individualità o lo scarico di responsabilità sono sbagliate ora, ci assumiamo le colpe tutti insieme. Io più di tutti perché sono l’allenatore".