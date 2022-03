Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky dopo la vittoria di Venezia:



"Ieri e oggi le sedute pre-gara sono state orientate verso il concetto di una ferocia lucida. Certe partite devi saperle anche giocare, c'era un clima particolare ma la squadra ha giocato da squadra. Alla vigilia ho detto che 27 punti sono tanti, lo sono anche 24. Era uno scontro diretto, e a maggior ragione il nostro dovere era quello di essere convinti. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra".



SABIRI - "Avevo bisogno di due giocatori su tre che avessero profondità, con Sensi più portato a legare il gioco. Nella mezz'ora finale ho giocato l'esperienza di Quagliarella, che mi è piaciuto moltissimo".



PRESSIONE - "C'era e c'è ancora, però ho pensato solo a lavorar bene per questa partita. E' necessario avere la convinzione che il collettivo possa tirarti fuori da situazioni particolari. I ragazzi hanno fatto bene, e menomale, perché li avevo minacciati (ride, ndr)".



QUAGLIARELLA - "Fabio è una risorsa della Samp, da quando sono tornato ha giocato sempre. Mi ha dato grande disponibilità, ci punto molto e ci sarà utile per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Non antepongo le individualità all'obiettivo finale, magari la prossima volta toccherà ad un altro. Anche Giovinco è una risorsa".