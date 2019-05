Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla del suo futuro in conferenza stampa: "Mi vedrò con il presidente tra la gara con il Chievo e quella contro la Juventus. L'ordinario appiattisce: mi piace quando tutti, club e calciatori, abbiano la voglia di fare un passo in avanti. Alzo l'asticella per tutti. Alla società non rimprovero nulla".