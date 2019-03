Il lavoro di Marco Giampaolo alla Sampdoria non è passato inosservato. Per questo motivo parecchie società che l'hanno prossimo potrebbero cambiare allenatore, ingolosite dal tecnico blucerchiato, starebbero pensando a lui in vista della stagione 2018/2019. Da Roma continuano a rilanciare il nome dell'allenatore di Giulianova come possibile sostituto di Ranieri: l'ex mister del Leicester è arrivato con un contratto sino a giugno e l'obiettivo di qualificarsi per la Champions, ma se non dovesse farcela Pallotta valuterà le eventuali alternative. E una delle piste conduce proprio a Giampaolo.



Un ragionamento simile potrebbero farlo a Firenze, dove Pioli pare destinato a lasciare."Ho già deciso cosa farò a fine stagione ma ne parlerò più avanti", ha detto recentemente il tecnico viola. E uno dei papabili sostituti sarebbe proprio Marco Giampaolo, già seguito dalla Fiorentina un paio di estati fa. Qualcuno ventila anche la possibilità di vedere Di Francesco o proprio lo stesso Pioli a Genova per rimpiazzare eventualmente Giampaolo che, per inciso, ha ancora un contratto sino al 2020. Il presidente Ferrero dal canto suo non ha mai nascosto di essere pronto a lasciare libero l'ex Empoli in caso Giampaolo esprimesse la sua volontà di lasciare Genova per proseguire nel suo percorso di crescita. Oltretutto alla Roma recentemente sono stati accostati anche il direttore sportivo Carlo Osti e Walter Sabatini, ma a chi gli chiede conto di questa eventualità Ferrero risponde così: "Ma quando mai! Me li tengo tutti perchè sono i migliori - ha detto il Viperetta a Il Secolo XIX - con Giampaolo c'è un contratto e nessun problema, anzi massima volontà di stare insieme. L'ho detto mille volte che è un maestro, il migliore - conclude Ferrero - adesso lasciamo la squadra tranquilla di finire il campionato poi ne parleremo".