L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo viene descritto come 'furioso'. Dal termine della partita con la Salernitana, al rientro negli spogliatoi dell'Arechi, sino all'atterraggio all'aeroporto 'Colombo' di Genova, pare che il tecnico blucerchiato non abbia proferito parola con la squadra, se non per annullare il giorno di riposo inizialmente previsto ieri al Mugnaini.



Ieri alle 11 tutti i blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco, nella saletta briefing dove Giampaolo e Osti hanno avuto un duro confronto con i calciatori, preceduto da un faccia a faccia tra il ds e il tecnico. "Mi sono vergognato", è il concetto ribadito da Giampaolo ai giocatori secondo Il Secolo XIX. Al Mugnaini è salito anche il presidente Lanna, che si è intrattenuto in colloqui individuali con i calciatori più esperti come Caputo e Quagliarella.