Alla vigilia della gara con la Juventus, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, concentrandosi su due nuovi acquisti: "Villar sta meglio, piano piano arriverà a una buona condizione. Djuricic? Migliora anche lui, purtroppo la sua condizione fisica è quella che è e nessuno la conosce approfonditamente. Il ruolo? Se fa la mezz'ala non gioca Sabiri. Devo adattarli per non lasciali fuori, altrimenti facciamo come con Candreva".



"Gabbiadini si allena in gruppo da una settimana, è convocato e se c'è bisogno lo manderò in campo. E' come un nuovo acquisto. Mi dispiace per De Luca, stava bene e ha qualità. Avevamo trovato un modo per farlo giocare perché ha caratteristiche diverse dagli altri, mi dispiace perché è stato sfortunato".