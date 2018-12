Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Chievo: "Per superare il Chievo Verona servirà un grande sostegno dal nostro pubblico. Giocare sotto le festività di Natale non è facile a livello mentale, richiede concentrazione. Valutare il Chievo dalla posizione che occupa in classifica è sbagliatissimo: troveremo una squadra in salute e per venirne a capo dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità".