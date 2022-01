La Sampdoria ha esonerato ufficialmente Roberto D’Aversa e ora tenterà di chiudere per Marco Giampaolo, in modo tale da avere l’allenatore già in panchina domani sera. Ieri il tecnico, alle prese con una bronchite, oltretutto ha già affrontato telefonicamente il tema della tattica e del mercato con la dirigenza, oltre alla composizione dello staff. Questa mattina era previsto l’incontro decisivo.



La dirigenza, scrive Il Secolo XIX, al momento non dispone di un ‘piano C’ alternativo a Giampaolo. Il nome, in caso dovesse saltare l’operazione con il tecnico di Giulianova, è quello di Rolando Maran, sotto contratto con il Genoa fino a giugno. Domani sera allo stadium, comunque, l’allenatore della Sampdoria potrebbe essere Felice Tufano, guida della Primavera, o Angelo Palombo, che possiede il patentino Uefa Pro.