Uno dei mantra, in queste ultime ore in casa Sampdoria, era la presenza a libro paga di un allenatore come Marco Giampaolo. Qualcuno si era spinto addirittura ad ipotizzare un possibile ritorno del tecnico blucerchiato. Nulla di vero, anche perché l'allenatore non ha più alcun contratto in essere con il club di Corte Lambruschini.



Telenord ha infatti scoperto che Giampaolo ha rescisso il suo contratto con la Samp un mese fa. L'accordo, in scadenza a giugno 2024, è stato chiuso a inizio settembre e ciò ha consentito al club di risparmiare circa 3 milioni di euro lordi, considerando anche lo staff. L'allenatore ha deciso di andare incontro alle necessità economiche del club, adesso è tornato sul mercato e potrà valutare nuove possibilità ma "Sempre con la Sampdoria nel cuore". Stranamente, la società ha deciso di non comunicare questa notizia, e Giampaolo, scrive ancora l'emittente ligure, da allora non è più stato contattato per un ritorno.