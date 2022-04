, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Genoa: "Serve consapevolezza di cosa questa partita rappresenta. E i calciatori lo sanno benissimo. Una partita che vale tre quarti di stagione per entrambi. La gestione si fa da sola, lo dico non per semplificare. Ho la mia piccola esperienza di derby a Genova e li ho gestiti sempre riferendomi a determinati parametri e così ho fatto anche stavolta. Devo assicurarmi che i calciatori siano consapevoli della partita che devono fare".- "Rincon squalificato, Ekdal è recuperato: abbiamo giocatori a sufficienza per giocarci questa partita".- "Ha ricevuto un pestone ma sta bene. Lo abbiamo tenuto a riposo un giorno".- "Sicuramente sì, questa vale molto di più: non è soltanto il derby di Genova, vale un campionato per entrambe. Ci sono questi ultimi 360 minuti che sono di viltale importanza. E' dura per noi, ma è ancora più dura per chi insegue".- "Chi gioca in Serie A è un giocatore di alto livello ed è chiamato, nella sua carriera, a partite come questa. Questa gara ci misurerà e misurerà gli avversari in quelle che sono partite importanti, che segnano un confine. Non c'è nessun timore, solo la consapevolezza di essere protagonista e di essere chiamato a rispondere a queste situazioni essendone all'altezza. Ci siamo allenati per prepararla al meglio".- "Si rivedrà quello di Verona? Devo fare ancora delle valutazioni definitive su chi sta bene e chi può subentrare".- "Mikkel ha giocato pochissimi minuti con la Salernitana, è stato più un cambio adrenalinico per riaccendere la scintilla in quella partita. Può ritagliarsi uno spezzone. Supryaga lo vedo sicuramente meglio di 20 giorni fa, perché si allena con più costanza e determinazione: se giocheremo con due attaccanti avrà più spazio, se giochiamo con un attaccante solo ne avrà meno".- "Non solo in questa partita, Fabio è un valore assoluto. Oggi le partite si giocano in 16, non è detto che chi subentra abbia meno valore di chi parte titolare. Questo concetto va sdoganato. Ho 23 giocatori di cui 16 titolari".- "Le tensioni post-partita fanno parte di qualsiasi squadra che ha il sangue nelle vene. Il finale di partita di Verona ci ha fatto arrabbiare, ha ribaltato lo spogliatoio, ma quello è bene: la calma piatta non mi piace".- "Che fosse finita dopo Venezia non l'ho mai pensato. Il campionato è molto equilibrato, ci sono risultati che nessuno avrebbe immaginato, come l'Inter che perde a Bologna, o che la Salernitana faccia 9 punti in 3 partite. Che per noi fosse un campionato dove avremmo dovuto lottare fino all'ultimo ne sono sempre stato consapevole, anche dopo Venezia".- "Più passano le partite più si chiarisce il quadro. Noi ci siamo allenati sul campo e dal punto di vista mentale per vincerlo".- "Hanno sempre risposto presente, in casa come in trasferta. Come consuetudine ci sarà anche l'appuntamento in hotel nel pre-derby. Sono sicuro che lo stadio sarà stracolmo, blucerchiato. Sono sicuro che loro faranno il massimo".- "Non mi ha mai sfiorato l'idea che il Genoa possa giocare un derby sottotono. Quello che conta è la nostra partita, siamo avanti di 5 punti, come ho detto per noi è dura ma per loro lo è di più perché inseguono. Non sarà di certo City-Real, sarà una partita molto combattuta, sporca. Loro giocano in modo diverso dal Verona, loro saltano e vanno in profondità".