Marco Giampaolo in barca. Non vogliamo dire che il tecnico della Sampdoria sia in confusione mentale, anzi, tutt'altro: il mister blucerchiato ha le idee chiare come sempre. L'affermazione è da prendere in senso letterale: l'allenatore doriano adora passare il suo tempo libero in mare, con gli amici di sempre. Da un paio d'anni, appena si conclude la Serie A, Giampaolo noleggia una barca a vela e trascorre alcune settimane in vacanza sul mare. Recentemente ha visitato la Sicilia e la Grecia, ma ci sono ancora tante destinazioni da esplorare con il gruppo storico di Giulianova.



Viaggiare in barca a vela lo tranquillizza: Giampaolo lo ha sempre detto, tanto è vero che ora starebbe pensando addirittura di acquistarne una da ormeggiare a Genova, per potersi rilassare in ogni momento utile. "Sto pensando di comprare una barca a vela, poi la metto nel porto di Genova e quando ho due giorni stacco la spina andando per mare: cosa c'è di meglio?" ha dichiarato recentemente. Ecco perchè ieri Giampaolo ha approfittato del Salone Nautico per una prima ispezione del possibile futuro acquisto. L'allenatore, accompagnato proprio da alcuni amici di Giulianova, si è distratto dopo l'amara sconfitta con l'Inter visionando barche a vela e anche alcuni catamarani. Ovviamente i tifosi lo hanno riconosciuto, e in molti hanno chiesto selfie e foto al mister blucerchiato.



"Per ora non l'ho comprata - ha fatto sapere in seguito alla visita a Il Secolo XIX - ma è un progetto che voglio tentare di realizzare, lo confermo. E la mia idea è di ormeggiarla nel porto di Genova. Ora però non è il momento, lo farò più avanti". Una frase che si può leggere anche come una dichiarazione d'amore nei confronti della città e della sua squadra. Molto interessante in chiave mercato però è anche l'altra battuta che riporta il quotidiano: "Io in una città senza mare e con la nebbia d'inverno non ci potrei mai allenare". (Eventuali) pretendenti avvisate...