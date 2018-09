, allenatore della, presenta a Samp Tv la sfida con il Cagliari: "Il ko con l'Inter? La delusione della sconfitta deve essere circoscritta ad un periodo breve, brevissimo e ci mancherebbe che non fosse cosi. Ma poi bisogna resettare e ripartire. Anche dentro una sconfitta devi andare a prenderti gli aspetti positivi, fare un’analisi oggettiva e non emozionale con la consapevolezza di essersela giocata alla pari nei contenuti tecnici, nel modo di stare in campo, nella qualità del gioco. E questo ci deve dare la spinta, l’entusiasmo, l’autostima per continuare a crescere e migliorare".RECUPERO FISICO E MENTALE - "Bisogna recuperare sia sul piano fisico che su quello mentale. Giocare subito dopo una sconfitta ti mette nelle condizioni di resettare e ripartire. Ma non è questo il momento, non sarebbe cambiato nulla giocare subito o dopo sette giorni. Mi pare che ormai siamo dentro il tour de force dove si prevedevano cinque gare in quindici giorni. E quindi ci siamo dentro e anche l’aspetto mentale in questo senso deve fare la sua parte ma sono comunque esperienze che ci aiuteranno a crescere, a migliorare anche nello scandire i tempi di recupero, la gestione della vita privata e saper spegnere e riaccendere il motore al momento giusto. Dobbiamo anche maturarle queste esperienze".CAGLIARI BESTIA NERA - "Il Cagliari è una squadra che in casa ti assalta, che riesce ad esprimere e imprimere alta intensità. È una squadra che ha qualità e rispetto all’anno scorso credo che sia migliorata nei calciatori e nella convinzione di fare le cose. È una partita temibile, è difficile, è una partita che comunque abbiamo preparato nei particolari e credo che la squadra sia pronta per affrontarla nel modo giusto. Il risultato lo ottieni quando le partite sono di buon livello sul piano del gioco, sul piano della mentalità, sul piano delle attenzioni, delle motivazioni. Quando ci stai dentro la partita riesci sempre a tirare fuori la prestazione. E la prestazione nove su dieci ti permette di portare a casa il risultato. Sono tutti gli ingredienti di cui c’è bisogno quando vuoi ottenere il risultato".DIFFICOLTA' - "Ho detto che in questo campionato tutte le partite sono difficili, nessuna è impossibile ma sono tutte difficili. Frosinone contro Sampdoria 0-5, Frosinone contro Juve 0-1 all’80° e questo la dice lunga sulle difficoltà che ci sono dove magari la nostra vittoria sembrava contro una squadra di scappati di casa che poi cosi non è. Quindi io dietro i luoghi comuni non ci voglio andare. Io alla squadra dico sempre che conta quello che pensiamo noi, quello che facciamo noi e non quello che gli altri ci vogliono far credere".SEGRETO PER VINCERE - "Per fare risultato a Cagliari ci vuole un’alta prestazione al di là di tutte quelle che sono le considerazioni, i luoghi comuni e i pensieri. Bisogna essere cinici, determinati, ambiziosi, cattivi e chiamare in questo caso a raccolta tutte le energie fisiche e mentali per poter far risultato in un campo difficile ma siccome lo sappiamo dobbiamo essere preparati a questo perché per il Cagliari abbiamo grande rispetto".