L'allenatore dellaMarcoha presentato così la sfida con lo Spezia, in programma domani al Picco e cruciale per il ruolino di marcia dei blucerchiati: "Lo Spezia è una squadra con una identità, fino a oggi ha fatto le stesse partite della Sampdoria. La differenza è che ha tre punti in più. In quanto a prestazioni, ci siamo sempre comportati bene.È una partita pesante, molto importante. Abbiamo lavorato bene, ma quello che conta sono l’attivazione mentale, la rabbia, la determinazione, l’attenzione, la personalità, l’audacia. Sono tutte cose che fanno la differenza, che ogni essere umano si porta dentro. L’aspetto emozionale sarà determinante. Mi auguro che la squadra possa fare una partitaper se stessa e nei confronti della maglia che indossa" riporta Sampnews24.com.Giampaolo è tornato anche sulla gara con il Milan: "Dopo il pareggio, la partita è stata spezzettata.Ci siamo riusciti piano piano, non subito. Poi il gol del 2-1 ci ha rimesso nella condizione di avere fretta. Ma dopo l’1-1 il Milan ha cambiato qualcosa difensivamente, stavamo imbroccando la via giusta per attaccarli. Calendario? Di facile non c’è niente, lo dico da sempre. Ci apprestiamo ad affrontare un calendario che ci obbliga a fare punti, a prescindere dall’avversario"."La cosa che più mi dispiace è l’espulsione, non essere in panchina domani." prosegue Giampaolo. "Per quanto riguarda la squadra, ritengo sia isolata dalle voci e faccia le cose per bene. Siamo una buona squadra. Abbiamo anche fatto partite in cui siamo andati oltre alle nostre aspettative, non siamo mai stati ostaggi degli avversari.e il fatto di aver portato a casa pochissimi punti. Io sono fiducioso, andiamo avanti. C’è un filo con i ragazzi, mi diverto ad allenarli. Servono punti."Il tecnico torna sull'espulsione: "La prima ammonizione è scaturita da una mia protesta non plateale, non ho mandato l’arbitro a quel paese. Ho protestato dicendo che per me non era un fallo da ammonizione. Lui mi ha ammonito e da lì… Non sono un recidivo, si poteva anche fare meglio. Potevamo darmi una sola giornata, sarebbe andato bene così. Non creo problemi, alla domenica non discuto con l’arbitro e seguo solo la mia squadra".L'allenatore ha poi parlato di: "È recuperato, stamattina si è allenato e ha fatto una partita. A spizzichi e bocconi… Verrà convocato.ha fatto un allenamento quando è arrivato, poi basta. Ora sta seguendo un programma di lavoro differenziato, non so quando me lo daranno a disposizione. Se recupera dopo la sosta? Non lo so, spero che possa allenarsi presto. I tempi non li conosco".In chiusura, discorso sulla società: "Era un discorso già chiuso. Non ripeto le cose di settimana in settimana, non è una cantilena. Dico cosa penso una sola volta.Quotidianamente. Non godo di bonus, né io né nessun altro allenatore. Il nostro orizzonte è temporale, è quello che è. Io ci credo, mi piace allenare la Sampdoria e lavoro".