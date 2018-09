Neppure il tempo di rifiatare dopo la partita contro la Fiorentina che per la Sampdoria è già tempo di campionato. Domani sera al Ferraris arriva l'Inter, un avversario che l'allenatore doriano Marco Giampaolo non vuole sottovalutare: "Proveremo a recuperare le energie per provare a fare la partita perfetta, la gara la prepareremo solo in video, non abbiamo tempo per fare qualcosa sul campo" ha detto l'allenatore nella consueta conferenza stampa pre gara. "Dobbiamo pedalare e parecchio, senza dimenticare come andò la scorsa stagione: eravamo in un buon momento, ma non entrammo neppure il campo, ma ora si affrontano squadre diverse". Fondamentale sarà la presenza della frangia più calda del tifo del Ferraris, dopo lo sciopero di mercoledì: "Non dimenticherei l’apporto che arriverà dal nostro pubblico, che può fare sempre la differenza a nostro favore. Dubito che una squadra costruita per vincere, per competere, possa patire pressioni psicologiche. Noi, per fare bene, dobbiamo fare una gara di altissima intensità" riporta Sampnews24.com.



Per quanto riguarda la formazione, Giampaolo non ha ancora le idee chiare: "Qualche dubbio ce l’ho, siamo in alto mare" conferma il mister. "Aspetto l’allenamento di oggi e anche quello di domani per capire chi giocherà. Praet sta bene ed è a disposizione. Caprari ha numeri, qualità, ma ha bisogno di continuità: spero di potergliela dare, ma solitamente i nostri attaccanti giocano tutti, le chance non mancheranno".



L'allenatore doriano non è intenzionato a sottovalutare l'avversario: "Giocare contro un avversario forte è meglio da un punto di vista mentale, perché il livello di attenzione sale automaticamente. L’Inter ha numeri importanti, è destinata a prendere la via giusta, il cammino giusto. Loro hanno avuto un giorno in più per recuperare dopo la Champions League, ma noi dovremo provare a fare una grande partita. Bisogna recuperare energie perché la gara di domani è molto impegnativa, tra virgolette è un appuntamento al buio e poi vedremo che succede accendendo la luce".



Ovviamente, non poteva mancare una domanda sulle scintille con Quagliarella al momento del cambio durante la gara con la Fiorentina_ "Non si deve scusare, non è questione di scuse: l’importante è chiarirsi sempre, e questo è già stato fatto. Non alleno solo un calciatore, ma venticinque" conclude il mister. "Lo dico spesso, la Sampdoria è al di sopra di tutto e di tutti, il gruppo viene sempre prima del singolo".