Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport: "Potevamo gestirla meglio ma non avevamo risorse per farlo. E' la quarta partita in 15 giorni, sapevo che si poteva soffrire, abbiamo perso il palleggio. La linea difensiva, aiutata dai centrocampisti, ha dimostrato di avere solidità. Abbiamo perso con l'Inter all'ultimo minuto e abbiamo sbagliato a Cagliari un rigore alla fine, la classifica poteva essere diversa. Forse oggi chi è entrato poteva fare meglio. Quagliarella in Nazionale? E' un giocatore forte, so che ha preso male la sostituzione, ma devo considerare le 38 giornate. Ho l'obbligo e il dovere di far crescere gli altri, non posso pensare solo a due giocatori. Per lui la Nazionale sarebbe meritata. Jankto? Non deve subire l'esclusione, per noi è una risorsa".