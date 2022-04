L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Bologna:



"La partita è cominciata in equilibrio, poi loro hanno trovato delle linee di passaggio migliori. Abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore, l'infortunio di Yoshida ci ha penalizzati. La squadra c'era, non stava facendo male".



REAZIONE - "Non abbiamo avuto il tempo, il secondo gol è stato una mazzata, abbiamo provato a sbilanciarci ma non c'è stato nulla da fare, è stato un infortunio".



PAURA - "Ci devi convivere, è sana. Senza stare a fare tanti discorsi, andiamo a giocarci le altre partite lavorando come sempre. Ripeto, la squadra c'era. Non avevamo un piano B, siamo venuti qui per fare punti e abbiamo anche avuto le nostre occasioni"