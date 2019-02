Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo commenta a Sky Sport la sconitta con il Napoli: "Hamsik verso la Cina? Ha aggiunto tanta qualità al gioco del Napoli, arriva anche il momento in cui si possono prendere altre decisioni. La partita? Avessimo fatto un gol avremmo potuto impensierire di più il Napoli e farlo arrivare con il fiato corto, ma nulla da eccepire: il Napoli è più forte e a noi non cambia niente. Loro sono stati bravissimi a sfruttare le occasioni sui nostri errori di posizionamento e in uscita, abbiamo commesso qualche sbaglio nell'andare a prenderli dall'altro lato e abbiamo qualche responsabilità. Questa settimana non siamo riusciti a lavorare su determinate cose, ma pazienza: andiamo avanti. Saponara mezzala? Ci ho provato a Empoli, ma è troppo offensivo per dargli la responsabilità tattica della mezzala. Anche oggi abbiamo dovuto giocare con Linetty mezzo destro. E' una forzatura Saponara mezzala, ma se devi recuperare si può fare. Rammarichi? Non essere riusciti a buttarla dentro per riaprirla, fossimo riusciti a sfruttare un paio di occasioni pericolose...".