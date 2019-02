Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Le critiche sono giusta e vanno accettate, anche perché sono arrivate dopo una sconfitta non preventivabile, che ci ha fatto male. Il caso Icardi? Sono tutte cose che non devono condizionare il mestiere del calciatore e sono assolutamente sicuro che al calciatore, come individuo, non interessa quello che gli succede intorno. Quando ci sono decisioni forti, il livello di prestazione si alza sempre. Questo indipendentemente da Icardi, perché non guardo in casa di altri. La squadra l'ho vista molto male nei primi giorni della settimana, poi via via sempre meglio, queste sconfitte non pesano solo sull'animo e sul cuore del tifoso, ma anche sui calciatori. Barreto?Stamattina l'ho visto correre e ho urlato 'miracolo', spero di recuperarlo. In più abbiamo qualche acciaccato, ma i convocati li daremo nel tardo pomeriggio. Quagliarella non segna? Quando in squadra hai un goleador che per un gran numero di partite è andato a segno consecutivamente e poi non segna, poni l'indice su questo dato, ma bisogna essere più equilibrati. Non possiamo vivere sui gol di Quagliarella".