La possibile cessione di Omar Colley, ieri, ha spaventato i tifosi della Sampdoria, anche perché il centrale gambiano, ieri non molto positivo per la verità, è uno dei perni della formazione doriana. Lo sa bene anche Giampaolo, che nel post gara ha commentato così le voci sull'offerta del Maiorca per il difensore: "Il mercato non lo gestisco io, se qualche calciatore è distratto dal mercato non posso farci niente. Dico però che non possiamo perdere altri calciatori, ne abbiamo già venduti tanti. Non si può cedere Colley il 28 di agosto". Parole chiare, un messaggio alla dirigenza preciso.



In realtà, dal versante Samp arrivano rassicurazioni in tal senso. L'offerta degli spagnoli sarebbe di circa 4 milioni, e da Corte Lambruschini non avrebbero neppure risposto alla proposta del Maiorca. Ad aver suscitato le voci sarebbe stato il procuratore Ramadani, agente di Colley e intenzionato a muovere i suoi assistiti.