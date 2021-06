Sorpassi, controsorpassi e colpi di scena: in casa, ogni giorno cambiano le quotazioni del possibile allenatore blucerchiato. Ieri era in vantaggio D'Aversa ora, al netto del clamoroso sondaggio delle ultime ore per Ranieri , il candidato numero uno sarebbe di nuovo MarcoIl problema, come noto, è rappresentato dall'ingaggio, che secondo La Repubblica si aggira attorno aglia stagione. La Samp però conta di fare leva sulla volontà del mister di Giulianova di tornare a Genova, e soprattutto deldi pagare parte dell'ingaggio come buonuscita a lui e al suo staff. A fare la differenza potrebbe essere la durata dell'ingaggio: Giampaolo vorrebbe un biennale, e chiederebbe qualche garanzia sul mercato.