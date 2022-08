L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato a Sky Sport nel post partita della sconfitta netta subita contro la Salernitana per 4-0. Il tecnico è stato molto duro con i suoi giocatori: "È una partita incommentabile, abbiamo peccato di presunzione, una squadra come la nostra deve avere un livello d'umiltà eccellente. L’abbiamo bucata sotto ogni punto di vista, ci hanno surclassato sia mentalmente che fisicamente, dobbiamo fare mea culpa, c’è stata tanta presunzione."



SUL PRIMO GOL - "Non possiamo nemmeno recriminare, il fuorigioco sul primo gol è evidente perché la linea è sbagliata dalla mia prospettiva, ma non puoi recriminare, devi andare zitto a casa".



ANCORA CRITICHE - "Non puoi uscire con questo tipo di prestazioni da queste gare, c'è stata la mancanza di tutte le cose di cui hai bisogno per fare una buona prestazione. Per guadagnarti un pezzetto di credibilità devi sputare sangue, devi ammazzarti di lavoro. Fino a sei giorni fa siamo usciti dalla gara con la Juve con un certo tipo di credibilità, ora qualsiasi tipo di considerazione arriva da questa non prestazione. Rimetti tutto in discussione, sono tutte cose che rimescolano le carte. Dobbiamo stare zitti e assumerci le responsabilità, alle piccole squadre succede bucare le partite dopo la gara contro una big. C'e poco da girarci intorno".