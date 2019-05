Oltre al rebus legato alla questione societaria, c'è anche un grosso punto interrogativo nel futuro della Sampdoria. E' legato alla questione dell'allenatore, connessa a doppio filo con il destino dei piani alti di Corte Lambruschini. Marco Giampaolo aspetta chiarezza dalla società, l'occasione giusta per guardarsi negli occhi e capire i rispettivi programmi sarà dopo la gara con la Juve, probabilmente tra lunedì e mercoledì prossimi, a meno di clamorose novità sul fronte cessione.



Il tecnico resta in ottimi rapporti con la dirigenza e con Ferrero, ma ha chiesto garanzie tecniche che difficilmente il Viperetta potrà assicurargli. Giampaolo vorrebbe ripartire da una base solida per provare il salto di qualità, ma la proprietà della Samp ha necessità di realizzare alcune plusvalenze per garantirsi continuità: la soluzione, insomma, pare difficile, e sembra piuttosto complicato anche trovare una quadra che accontenti tutte le parti in causa. Giampaolo ha ancora un anno di contratto, ma sarebbe disposto anche a rimanere fermo senza allenare, dando le dimissioni in modo tale da liberarsi senza gravare sul bilancio.



Ferrero dal canto suo potrebbe proporre un rinnovo triennale ad ulteriore dimostrazione di stima nei confronti del mister, che vuole certezze prima delle vacanze in barca, in programma nella prima metà di giugno. Nel frattempo, non mancano le società che restano alla finestra, interessate all'evolvere della situazione. A Giampaolo, oltre a Milan e Roma (piste difficilmente percorribili) si sono interessate due società che potrebbero cambiare guida tecnica, ossia il Bologna e la Lazio.