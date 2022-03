Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, commenta a Dazn la sconfitta interna con la Juventus: "Io penso che i risultati si costruiscano con le prestazioni serie e oggi la Samp ha fatto la partita che doveva fare. La prestazione è stata buona e, alla lunga, partite così ti portano a fare risultati".



IL PRIMO GOL - "E' una caratteristica della Juve. Quando provi a giocare qualcosa devi concedere e la Juve in due ripartenze ha costruito i primi due gol. Ci credevo, nell'intervallo ho detto che in caso di gol l'avremmo riaperta e così è stato. Il terzo gol, poi, ha chiuso il discorso".



SENSI - "E' arrivato, stava bene e ha fatto due ottime partite. Poi ha avuto un problema muscolare ed è stato fermo una settimana. Aveva poche partite nelle gambe e ha trovato difficoltà nelle gare successive, ma nell'ultima settimana l'ho visto meglio sul piano fisico. Credo che possa migliorare ancora".



PAURA NEGLI OCCHI DEI GIOCATORI? - "Non puoi aver paura se giochi a calcio. La situazione è chiara: bisogna essere consapevoli e fare buona partite per migliorare l'autostima. La classifica è precaria e bisogna saperci stare. Pochi discorsi e basta".



SENSI TROVATO POCO NEL PRIMO TEMPO - "Sul recupero palla, se avessimo guardato avanti anziché indietro, avremmo trovato Sensi molto di più. Rincon ha caratteristiche diverse da Ekdal. Non dipende da loro la velocità di manovra, talvolta potevamo trovare Sensi con i difensori. Fa parte della lettura die momenti".