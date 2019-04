Ecco le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Bologna: "Questa sconfitta non ci voleva. Abbiamo giocato un discreto primo tempo. Anche meglio di quanto mi aspettassi, dato che dopo vittorie importanti come quella del derby a volte accusiamo qualcosa sul piano nervoso. Affrontavamo però un Bologna in salute, e i loro 3 gol sono arrivati in maniera abbastanza clamorosa, tra calci piazzati e 'infortunio' di Audero: così si è formato un risultato penalizzante, ma che non ammette giustificazioni. Non ci sono stati margini per rientrare in partita se non con Ekdal. C’eravamo sul piano della reattività e dell’attenzione ma anche nella ripresa avremmo dovuto giocare come nella prima frazione. Questa squadra però farebbe un torto a se stessa, al proprio lavoro, se pensasse che la rincorsa per l'Europa sia finita. Sarà la prossima partita contro la Lazio a sancire se potremo continuare a sperare o meno: la affronteremo con convinzione e raccoglieremo ciò che meriteremo. Andersen ha fatto la peggior partita da quando è alla Samp, mentre Tonelli non ha sbagliato tanto. Comunque è il collettivo che fa la differenza, il singolo giocatore no. E questo collettivo è stato in grado di uscir bene dopo sconfitte che sembravano tagliarci fuori, sovvertendo la situazione: è successo dopo Frosinone, Roma, Torino... Abbiamo sempre avuto la forza di reagire e cercheremo di farlo nuovamente. La sconfitta ci ridimensiona, ma i risultati delle altre squadre ci danno ancora uno spiraglio a cui aggrapparci per l'Europa: quindi sappiamo cosa rimproverarci per la sconfitta di oggi, tuttavia le ambizioni restano, l'obiettivo Europa ce lo siamo posti per alzare l'asticella, e noi ci proveremo fino all'ultimo. Non possiamo più sbagliare."