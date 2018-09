Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal: "La Spal è un'ottima squadra. Si sono rinforzati rispetto allo scorso anno. Hanno tanti valori, soprattutto davanti. Si sbaglia a pensare che in campo vada il nome del club: non c'e' niente di scontato, bisogna schiumare sangue per vincere. Incontriamo una squadra che ci precede in classifica, anche se le gare fino a qui sono state poche. Sono avanti di un punto, hanno iniziato bene, malgrado le ultime sconfitte. Sono una squadra costruita in maniera logica, seria".



Il tecnico blucerchiato prosegue: "Sto rivalutando il ciclo di ferro: tre giorni sono pochi, non si scrive ne' si pensa piu' alla partita giocata, perche' ne arriva un'altra subito dopo. Non e' la fine del mondo, se l'organico e' buono: ho rivalutato un po' questa cosa".



Sui singoli: "Caprari si e' allenato con noi, e' disponibile e verra' convocato. Saponara e' in fase di recupero, seguito dal nostro staff medico e dal nostro riabilitatore Borino. Stanno facendo il possibile e l'impossibile per fare si' che rientri in fretta".